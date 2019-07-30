Гаджиев: в лице Самедова лига потеряла большого мастера

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.

«Самедов — яркая личность! Я сразу обратил на него внимание в «Лужниках» в 2004 году. Он только начал осваиваться в основном составе «Спартака», а я приехал в Москву с «Крыльями». Мы были лидерами, он играл против нас так дерзко и уверенно, что сразу запомнился мне. К тому же забил нам один из своих первых голов за красно-белых. Хочется говорить Александру только комплименты и благодарить его за преданность нашей любимой игре. Отмечу, что даже на закате карьеры он качественно играл. Отличные обыгрыши, пасы с фланга и завершение. В его лице лига потеряла большого мастера. Но всему своё время», — цитирует Гаджиева «RT на русском».

Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.