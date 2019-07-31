Экс-игрок голландских клубов Левченко оценил перспективы Тиля в «Спартаке»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, выступавший за ряд голландских клубов, оценил перспективы полузащитника Гуса Тиля в «Спартаке». Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может пополнить состав красно-белых.
«Гус Тиль — футболист с огромным потенциалом. Как он сможет проявить себя в РПЛ, для меня пока остаётся загадкой. Голландский чемпионат серьёзно отличается по стилю игры, он больше адаптирован к быстрым атакам. Тиль может привнести новое в игру «Спартака», но всё будет зависеть от того, на какой позиции его будут использовать.
Я бы не назвал Гуса быстрым футболистом. Это футболист, который правильно и быстро мыслит, может хорошо перестраиваться в ходе игры, хорошо оснащён технически. Что касается минусов, борьба — не всегда его козырь. У Тиля есть определённое понимание игры, футбольный интеллект. Он самобытен по себе, игрок с хорошим КПД.
В последнее время Тиль стал капитаном команды, это говорит о многом. После информации о его возможном переходе в «Спартак» я отправил Гусу сообщение, мы с ним поговорили, я задал ему пару вопросов, помог с некоторыми вещами. Не скажу, о чём был разговор», — сказал Левченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 31 июля 2019
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