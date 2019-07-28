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Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»

Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль в ультимативной форме потребовал от своего клуба отпустить его в «Спартак», который заинтересован в его подписании. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники, близкие к красно-белым и самому игроку.

Так, собеседник из окружения 21-летнего хавбека рассказал: «Тиль заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока».

Источник в «Спартаке» также подтвердил, что с футболистом все вопросы уже согласованы. В московском клубе надеются, что уже на следующей неделе игрок присоединится к их команде.

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