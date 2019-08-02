Тренер «Нефтчи»: рад, что вошёл в историю азербайджанского футбола

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (3:0, первая игра — 1:0).

«Нас ждала игра с тяжёлым соперником, что мы увидели уже на первых минутах. Предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому. Хорошо сдерживали давление «Арсенала», а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась.

Рад, что вошёл в историю азербайджанского футбола, как первый тренер, добившийся четырёх подряд побед в еврокубках. Но есть вопросы и поважнее этого», — приводит слова Бордина Azerisport.

Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.