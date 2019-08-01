Игрок «Нефтчи»: ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдёт «Арсенал»
Нападающий азербайджанского «Нефтчи» Рауф Алиев прокомментировал победу со счётом 3:0 в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». По сумме двух встреч (4:0) в следующую стадию турнира прошла команда из Баку.
«Не ожидал, что забьём так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдёт «Арсенал», — приводит слова Алиева Azerisport.
Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.
Посмотреть календарь матчей Лиги Европы можно на «Чемпионате».
Сразу минус один. «Арсенал» покинул Лигу Европы без очков и голов
Общий счёт противостояния с «Нефтчи» — 0:4.
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