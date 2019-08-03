Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле

Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле. 34-летний бразилец восстанавливается после травмы лодыжки и не может ходить.

«Правда в том, что жизнь не даёт нам времени на траур. Всегда есть способ двигаться дальше, и мы должны его найти… Потому что он находится за большими трудностями, которые являются лучшими учителями!» — написал Диего в своём «твиттере».

Диего подписал контракт с «Фламенго» летом 2016 года после того, как разорвал соглашение с «Фенербахче» по обоюдному согласию сторон. Он играл в турецком клубе с июля 2014 года. Также Диего выступал в бразильском «Сантосе», немецких «Вердере» и «Вольфсбурге», испанском «Атлетико», итальянском «Ювентусе» и португальском «Порту».