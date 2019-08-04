Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Немудрено, что последние 25 минут игра шла под нашу диктовку, соперник подсел, потому что провёл 4 матча за 10 дней. Но что касается первого тайма, то сыграли откровенно не лучший свой матч, «Арсенал» не выглядел утомлённым. Они использовали свои козыри. Мы не наиграли на поражение, но и на победу тоже», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Поражение от «Арсенала» стало для «Тамбова» третьим в сезоне. Ранее подопечные Григоряна уступили «Зениту» (2:1) и «Локомотиву» (2:1) и выиграли у «Спартака» (2:0). В турнирной таблице РПЛ команда занимает 12-е место.