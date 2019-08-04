«Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей все английские трофеи за год

Обыграв в матче Суперкубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти, «Манчестер Сити» установил национальный рекорд.

«Горожане» стали первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год.

Напомним, в минувшем сезоне в финале Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Основное время игры и дополнительное завершились без забитых мячей. В серии пенальти «горожане» одержали победу со счётом 4:3. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0). В чемпионате страны преимущество «горожан» над «Ливерпулем», который стал вторым, составило всего одно очко.

Всего за три года «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиола выиграл семь трофеев.