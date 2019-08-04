«Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей все английские трофеи за год
Обыграв в матче Суперкубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти, «Манчестер Сити» установил национальный рекорд.
«Горожане» стали первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год.
Напомним, в минувшем сезоне в финале Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Основное время игры и дополнительное завершились без забитых мячей. В серии пенальти «горожане» одержали победу со счётом 4:3. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0). В чемпионате страны преимущество «горожан» над «Ливерпулем», который стал вторым, составило всего одно очко.
Всего за три года «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиола выиграл семь трофеев.
- 4 августа 2019
-
20:53
-
20:49
-
20:37
-
20:36
-
20:21
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:04
-
17:57
-
17:45
-
17:34
-
17:29
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:28
-
16:00
-
15:36
-
15:34
-
15:26
Партнерский контент