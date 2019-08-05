Тиль: «Спартак» — это мегаклуб, мне нравятся его амбиции

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль поделился мыслями о московском «Спартаке», ряды которого он может пополнить в ближайшее время.
«Всё прошло очень быстро. Директор и юрист приехали в Амстердам две недели назад. И, честно говоря, их слова произвели на меня впечатление.
«Спартак» – топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который борется с такими командами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Там всё очень здорово организовано, и амбиции клуба мне нравятся. «Спартак» – мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей, но у него также 15 миллионов болельщиков по всей стране. Думаю, это говорит о многом», — цитирует Тиля De Telegraaf.
21-летний Тиль является воспитанником АЗ и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
- 5 августа 2019
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