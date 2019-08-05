Сумма трансфера Тиля в «Спартак» может увеличиться до € 20 млн

Сумма трансфера полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля в «Спартак» может составить от € 18 до 20 млн. Как сообщает Algemeen Dagblad, стороны в настоящее время согласовывают некоторые детали, от которых будет зависеть окончательная сумма сделки.

Ранее в СМИ сообщалось, что 5 августа Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. До этого футболист публично выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб.



21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.