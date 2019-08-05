Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком кратко прокомментировал свой дебют за петербургский клуб, состоявшийся в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Отличные чувства», — написал Малком в своём «инстаграме», прикрепив фотографии выхода на замену и участия в матче.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». Ранее он также выступал за французский «Бордо». Хавбек принял участие в 11 матчах за молодёжную сборную Бразилии U20 и забил 1 гол.