«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

«Рубин» хочет до закрытия летнего трансферного окна заполучить полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский клуб уже сделал красно-белым предложение об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.



Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Спартака». Клуб хочет выручить за аренду Мельгарехо € 1-1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной и хотят заполучить игрока за незначительную компенсацию. При этом оклад парагвайца составляет € 1,2 млн, и казанцы готовы выплачивать ему лишь 30% от этой суммы. «Спартак» такой вариант не устраивает, в связи с чем в настоящее время переговоры приостановлены.



Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать Мельгарехо в летнее межсезонье. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Олег Кононов, после чего агент полузащитника подверг его критике.

Цорн: нет такого предложения, чтобы мы хотели отпустить Мельгарехо