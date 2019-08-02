Цорн: нет такого предложения, чтобы мы хотели отпустить Мельгарехо

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн не подтвердил слова главного тренера команды Олега Кононова, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет клуб.

«На данный момент он игрок „Спартака“. Нет такого предложения, чтобы мы хотели его отпустить. Он универсальный футболист. Я не могу сказать, что он уйдёт, когда уйдёт и уйдёт ли вообще», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2020 года.