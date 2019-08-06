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«Сток Сити» объявил об уходе Кркича

«Сток Сити» объявил об уходе Кркича
Футбол / Англия 0

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о расставании с нападающим Бояном Кркичем.

Соглашение с 28-летним футболистом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию. Отныне форвард пребывает в статусе свободного агента и может бесплатно присоединиться к любой команде.

В июле сообщалось, что руководство «гончаров» ведёт с Бояном переговоры о расторжении контракта.

Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в «Рому». В дальнейшем форвард защищал цвета «Милана» и «Аякса», а в 2014 году оказался в «Сток Сити». Из английского клуба Боян дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».

В минувшем сезоне Кркич принял участие в 21 матче английского Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 1 гол.

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