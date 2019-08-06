«Сток Сити» объявил об уходе Кркича

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о расставании с нападающим Бояном Кркичем.



Соглашение с 28-летним футболистом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию. Отныне форвард пребывает в статусе свободного агента и может бесплатно присоединиться к любой команде.



В июле сообщалось, что руководство «гончаров» ведёт с Бояном переговоры о расторжении контракта.



Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в «Рому». В дальнейшем форвард защищал цвета «Милана» и «Аякса», а в 2014 году оказался в «Сток Сити». Из английского клуба Боян дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».



В минувшем сезоне Кркич принял участие в 21 матче английского Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 1 гол.