Талисман «Томи» конь Полковник не будет работать на матчах из-за долгов клуба

Екатерина Рякина, владелица коня Полковника — многолетнего талисмана «Томи», заявила, что животное больше не будет работать на матчах из-за долгов клуба перед ней.

«Нам должны очень большую сумму. Клуб не платит года три-четыре, после чего скидывает какую-то небольшую часть, но спустя время долг опять начинает расти. Ещё при бывшем гендиректоре Киселёве нас попросили уменьшить цену и отказаться от зарплаты всаднику. Мы пошли навстречу, поэтому не может быть речи о какой-то коммерческой выгоде. Мы работали за идею, не за деньги. Я, правда, содержу его всё это время ради болельщиков, потому что сама люблю футбол и столько лет этому посвятила. Мы специально брали полковника как талисмана клуба, ещё с Юрием Германовичем Степановым выбирали его», — приводит слова Рякиной vtomske.

Также Рякина сообщила, что перед началом нынешнего сезона юридический отдел «Томи» оформил протокол разногласий на собственный договор. Документ предусматривал существенное изменение условий контракта. Руководство клуба «Баланс», с которым непосредственно заключён договор, отказалось принимать новые требования.



«С нашей стороны есть тоже косяк с документами, но все эти бумажные дела никогда не влияли на традицию. Мы, конечно, можем обратиться в суд, но я этого не хочу. Мы всегда дружили и решали вопросы мирно. Всегда. И при любых руководителях: что при Фоменко, что при Киселёве. Неужели сейчас в клубе настолько наплевать на людей и футбол?» — добавила хозяйка коня.

В клубе объяснили, что отказались от использования коня в связи с новой стратегией по работе с болельщиками. Вместо него на матчах работает ростовая кукла по кличке Томми.



«У маскота больше возможностей работать со зрителями. Он может с ними сфотографироваться, подойти похлопать по плечу. Томми задействован в конкурсах и ездит на мероприятия. С конём это всё сделать нереально. Основную работу со зрителями теперь будет выполнять ростовая кукла», — рассказал пресс-атташе клуба Сергей Симонов.

Также, по словам Симонова, клуб готов приглашать Полковника на важные матчи, но Рякину не устроило подобное предложение.