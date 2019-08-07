Косельни выложил видео со сменой футболки «Арсенала» на футболку «Бордо»

Защитник Лоран Косельни, перешедший из лондонского «Арсенала» во французский «Бордо», выложил короткий видеоролик. В нём француз стаскивает с себя футболку «канониров», под которой оказывается футболка его нынешней команды.
Также Косельни обратился к болельщикам в своём «инстаграме». «После девяти лет в «Арсенале» я принял решение уйти. Это были великолепные годы, во время которых я многому научился, вырос, достиг серьёзного прогресса. Полученный опыт помог мне стать тем игроком, каким я сейчас являюсь. Моё решение об уходе месяцами обсуждалось с моей командой, одноклубниками, тренером. Я считаю, что это поворотный момент не только в моей карьере, но и в моей жизни — как мужчины, как семейного человека. Надеюсь, вы меня поймёте. Я невероятно благодарен за годы, проведённые в «Арсенале», но сейчас для меня настало время отправиться домой».
Ранее сообщалось, что «канониры» согласились отпустить Косельни в «Бордо» за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Также в услугах футболиста были заинтересованы «Лион» и «Ренн».
Косельни защищал цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.
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