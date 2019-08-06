«Арсенал» объявил о переходе Косельни в «Бордо»

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника Лорана Косельни в «Бордо». Детали сделки, а также сроки действия контракта французского футболиста с новым клубом не разглашаются.
«Мы благодарим Лорана за его вклад в команду и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».
Ранее сообщалось, что «канониры» согласились отпустить Косельни в «Бордо» за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Также в услугах футболиста были заинтересованы «Лион» и «Ренн».
Косельни защищал цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 6 августа 2019
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:05
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:33
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:07
-
16:07
-
15:45
-
15:29
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:02
-
14:01