Голландский защитник Рик Карсдорп вернулся в «Фейеноорд», сообщает пресс-служба команды. Трансфер был оформлен из «Ромы» на правах годичной аренды. Карсдорп является воспитанником «Фейеноорда», за который он выступал на профессиональном уровне с 2014 года. В составе голландского клуба он провёл 78 матчей во всех турнирах, отметившись за это время одним забитым мячом.

Перед сезоном 2017/18 годов голландец перебрался в «Рому», однако вскоре после перехода травмировал мениск. Дебютировав в составе итальянской команды в октябре 2017 года, в первом же матче за итальянскую команду он получил разрыва крестообразных связок и на долгое время выбыл из состава.



В прошлом сезоне он провёл в серии А 11 матчей, не отметившись результативными действиями.