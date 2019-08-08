Карсдорп вернулся в «Фейеноорд»
Голландский защитник Рик Карсдорп вернулся в «Фейеноорд», сообщает пресс-служба команды. Трансфер был оформлен из «Ромы» на правах годичной аренды. Карсдорп является воспитанником «Фейеноорда», за который он выступал на профессиональном уровне с 2014 года. В составе голландского клуба он провёл 78 матчей во всех турнирах, отметившись за это время одним забитым мячом.
Перед сезоном 2017/18 годов голландец перебрался в «Рому», однако вскоре после перехода травмировал мениск. Дебютировав в составе итальянской команды в октябре 2017 года, в первом же матче за итальянскую команду он получил разрыва крестообразных связок и на долгое время выбыл из состава.
В прошлом сезоне он провёл в серии А 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»
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