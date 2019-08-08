В Okko Спорт рассказали, как можно будет одновременно смотреть матчи АПЛ

Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko, рассказал, как будут показываться матчи английской Премьер-лиги в предстоящем сезоне.



«Онлайн-кинотеатр Okko начинался 8 лет назад, и мы всегда фокусировались на премиальном продукте, научившись монетизировать контент. Спортивная вертикаль с самым лучшим футболом на планете — новые возможности для нас. В этот момент мы перестаем называть себя онлайн-кино, а начинаем думать о себе как о платформе, где консолидирован самый эксклюзивный контент в российском интернете.



У нас изменился профиль потребления и профиль устройств. Это подтверждает нашу бизнес идею о том, что через привлечение спорта мы привлечём и новую большую аудиторию. У нас большая система устройств. АПЛ будет доступна технически в шикарном качестве. В рамках тура игрового дня в Англии бывает до 5-6 игр одновременно. Мы будем показывать все игры в текущий момент, между ними можно переключаться и смотреть на разных устройствах. Можно смотреть, можно выбирать, и это принципиально отличает продукт Окко Спорт от того, что до этого было на рынке. Помимо самого футбола это уникальная комментаторская команда», — передаёт слова Гродецкого корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

В Rambler&Co уверены, что Okko Спорт выйдет в плюс по итогам первого года