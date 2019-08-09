Источник: «Спартак» ведёт переговоры с игроком топ-уровня из чемпионата Франции

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» может сделать ещё одно громкое приобретение до закрытия текущего трансферного окна.
«В «Спартак» только за последнюю неделю пришло трое новичков: Шюррле, Ларссон и Тиль. Ранее команду пополнили Бакаев, Понсе и Мирзов, но трансферную кампанию красно-белых рано считать завершённой. От клуба нужно ждать ещё одного большого трансфера — на уровне больше € 10 млн. Очевидно, что это будет опорный хавбек. После продажи Фернандо в Китай эта позиция требует усиления.
«Спартак» затеял глобальную перестройку состава. С закрытием позиции опорника её можно будет считать завершенной. Знаю, что сейчас ведутся активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции, но конкретная фамилия известна лишь трём людям — Федуну, Цорну и Кононову. Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов", — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».
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