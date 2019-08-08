Шюррле: рад, что отдал первую результативную передачу за «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал победу со счётом 3:2 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». 28-летний немец стал автором результативной передачи в моменте с победным голом хавбека Зелимхана Бакаева.
«Спартак» одержал сегодня отличную победу. Рад, что отдал первую результативную передачу за красно-белых. Увидимся в воскресенье», — написал Шюррле на своей странице в «Инстаграме».
11 августа «Спартак» проведёт игру 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 21:30 мск.
Ответный матч с «Туном» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа, начало — в 19:45 мск.
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Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.
- 8 августа 2019
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