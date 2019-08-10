«Наполи» может приобрести нападающего «Порту» Марегу за € 30-40 млн

Руководство «Наполи» получило предложение приобрести нападающего «Порту» Муссу Марегу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на связанную с «Наполи» радиостанцию Kiss Kiss.



Итальянский клуб находится в поисках центрального форварда. Неаполитанцы пытались подписать Мауро Икарди, но он отказался переходить из «Интера» куда-либо, кроме «Ювентуса». Также «Наполи» рассматривает варианты с выступающим за «Рому» Эдином Джеко и свободным агентом Фернандо Льоренте.



28-летний Марега оценивается в € 30-40 млн. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 11 голевых передач в 47 матчах за «Порту». Португальский клуб на этой неделе победил «Краснодар» в гостях со счётом 1:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов.