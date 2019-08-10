Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: матч с «Ахматом» не предвещает «Спартаку» ничего хорошего

Мостовой: матч с «Ахматом» не предвещает «Спартаку» ничего хорошего
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».

«Конечно, для Дениса Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из «Спартака» не по своей воле, а, скорее, против неё. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — приводит слова Мостового «RT на русском».

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 11 августа, начало — в 21:30 мск.

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».

Глушаков вместе с игроками «Ахмата» раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент