Мостовой: матч с «Ахматом» не предвещает «Спартаку» ничего хорошего
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».
«Конечно, для Дениса Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из «Спартака» не по своей воле, а, скорее, против неё. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — приводит слова Мостового «RT на русском».
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 11 августа, начало — в 21:30 мск.
Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» раздавал билеты на матч со «Спартаком»
- 10 августа 2019
-
16:35
-
16:33
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:09
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
12:46
Партнерский контент