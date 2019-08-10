Мостовой: матч с «Ахматом» не предвещает «Спартаку» ничего хорошего

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».

«Конечно, для Дениса Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из «Спартака» не по своей воле, а, скорее, против неё. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — приводит слова Мостового «RT на русском».

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 11 августа, начало — в 21:30 мск.

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