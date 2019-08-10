Глушаков вместе с игроками «Ахмата» раздавал билеты на матч со «Спартаком»

Футболисты грозненского «Ахмата» вместе с сотрудниками ГИБДД раздавали водителям билеты на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет важное внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики. В рамках исполнения поручений Главы ЧР проводится комплексная профилактическая работа, в которой участвуют не только сотрудники УГИБДД МВД по ЧР, представители власти и духовенство, но и спортсмены. Так, футболисты команды «Ахмат» совместно с сотрудниками ОГИБДД Управления МВД России по городу Грозный провели профилактическое мероприятие «Внимание, водитель»! Участники мероприятия провели разъяснительные беседы с водителями по соблюдению правил дорожного движения, вручили флаеры, где отражена информация о безопасном поведении на дорогах и улицах города, а также раздавали пригласительные билеты на игру футбольного клуба «Ахмат» с московским «Спартаком», которая состоится в ближайшее воскресенье», — написал в своём «Инстаграме» президент «Ахмата» Магомед Даудов.