Сутормин поддержал акцию фанатов «Зенита», посвящённую подлодке «Курск»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался об акции болельщиков команды, проведённой перед матчем 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и посвящённой подводной лодке «Курск», которая ровно 19 лет назад вышла в море, а спустя два дня потерпела крушение.



Помимо баннера с изображением судна болельщики сине-бело-голубых вывесили баннер со следующей надписью: «Синее море, только море за кормой. Синее море и далёк он, путь домой», а также исполнили песню.



«Песня фанатов о подлодке «Курск»? Мы были сконцентрированы в первую очередь на игре. Хорошо, что болельщики провели эту акцию, побольше бы таких», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

