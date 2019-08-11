Легендарный игрок «Ливерпуля»: не хотел бы видеть Погба в своей раздевалке

Легендарный игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс обвинил нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба в желании покинуть «Манчестер Юнайтед» после неубедительной игры в минувшем сезоне.

«Если бы я сейчас был в раздевалке «Юнайтед», то был бы рад, что Лукаку покинул клуб. Ещё не хотел бы видеть рядом с собой Погба, если бы он не готовился к предстоящей битве и хотел бы уйти.

Погба и Лукаку так же ответственны за то, что происходит с «Юнайтед», как и все остальные, но они решили сказать партнёрам по команде, что виноваты другие.

Давайте скажем всё правильно: это вы парни виноваты, что «Юнайтед» в этом сезоне не будет участвовать в Лиге чемпионов», — приводит слова Сунесса The Times.

Лукаку в августе был продан миланскому «Интеру». В услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но они не сумели договориться с «МЮ» о сделке до закрытия трансферного окна в Англии.