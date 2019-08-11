Погба заверил Сульшера, что не будет создавать проблемы в раздевалке «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал гарантии главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру, что не будет создавать проблемы в раздевалке в нынешнем сезоне сезоне, сообщает Mirror.
Этим летом Погба не скрывал, что хотел покинуть «Манчестер Юнайтед». На француза претендовали мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но ни один из клубов не смог удовлетворить финансовые запросы «красных дьяволов».
Сульшер провёл несколько откровенных разговоров с Полем относительно его ситуации. Главный тренер волновался, что 26-летний игрок может негативно повлиять на атмосферу в команде из-за сорвавшегося трансфера.
Погба заверил норвежского специалиста, что будет полностью привержен «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Хавбек сказал также, что уважает решение клуба не продавать его «Реалу» или «Ювентусу».
По информации источника, теперь Уле-Гуннар будет рассматривать Поля в качестве серьёзного кандидата на капитанскую повязку. При этом основным капитаном команды останется защитник Эшли Янг.
- 11 августа 2019
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