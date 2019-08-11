Фаны «Зенита» провоцировали «Локо», Смолов показал «сердце» трибунам. Яркие фото

11 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал разгромную победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Алексей Миранчук. Вскоре преимущество «железнодорожников» увеличил Рифат Жемалетдинов с паса Владислава Игнатьева. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Гжегож Крыховяк. Через пару минут четвёртый гол в ворота гостей забил Алексей Миранчук с передачи Жемалетдинова.



«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (7) — на восьмом месте.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.