Дж. Ларссон: «Спартак» сыграл хорошо, но может ещё лучше

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу (3:1) в матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Очень хорошо, что нам удалось выиграть, я очень счастлив. Игра была непростая, моменты были у обеих команд, но, я считаю, что наша команда сильнее, мы имели лучшие шансы и заслуженно победили.
Я знал, что прихожу в очень большой клуб, болельщики которого требуют от команды многое — это нормально. Мы все понимаем где играем и стараемся показать всё, на что способны.
Мы сыграли хорошо, но можем играть ещё лучше. Все мы должны работать над тем, чтобы показывать свой лучший футбол в каждом матче.
Трудно сказать, сколько времени нужно, чтобы окончательно адаптироваться в «Спартаке». Но я надеюсь, что смогу адаптироваться и привыкнуть ко всему быстро. С каждым днём я всё больше узнаю, как играет команда, партнёры чувствуют мою игру. Я не могу сказать, сколько времени уйдёт на адаптацию, может быть, неделя, может две. В любом случае я буду усердно работать, чтобы ускорить этот процесс", — цитирует Ларссона Sport24.
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