Алдонин требует от МВД выплаты в размере 47,3 млн рублей

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое 5 лет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий», $ 1,5 млн из которых принадлежали спортсмену.

За это время, считают бывший футболист и его представители, полицейские следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы. Летом 2013 года Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий», после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевёл 48 млн рублей в два этапа — 30 млн рублей и 18 млн рублей. Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ «Замоскворецкий», в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная транзакция: вместо 18 млн рублей счёт Алдонина в день платежа пополнился лишь на 1,8 тыс. рублей, а 30 млн рублей было разбито злоумышленниками на две части: 9 млн рублей якобы были выданы самому Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 рублей был перечислен в «Замоскворецком» на счёт некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк «Возрождение», где деньги обналичили.



Узнав после лишения банка лицензии в июле 2014 года о хищении его средств, футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы. Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого Алдонин был признан потерпевшим. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину и руководителям допофиса «Даев» Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. При этом, считает футболист, из показаний работников банка, актов ревизий и проверок, проведенных временной администрацией, к хищению средств из банка были причастны по меньшей мере ещё трое экс-руководителей «Замоскворецкого», включая его зампреда правления, однако обвинение им так и не было предъявлено.

