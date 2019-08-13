Рыжков ушел из «Витебска»

Полузащитник Владислав Рыжков покинул «Витебск»», сообщает пресс-служба команды. 29-летний футболист начал выступать за белорусский клуб в феврале этого года. Владислав, ранее выступавший за «Спартак», забил по голу в высшей лиге, в Кубке Беларуси и в молодежном первенстве.



Рыжков ранее выступал за «Спартак», «Шинник», «Арсенал», «Тамбов», «Сибирь» и «Витебск». За свою клубную карьеру Владислав провёл 121 матч, в которых забил 17 голов. В 2008 году, играя за Спартак, получил приз за «лучший стиль игры» на международном турнире имени Франко Галлини.



Также из «Витебска» после просмотра ушёл бывший нападающий московского «Динамо» Павел Соломатин. Безрезультатно завершились просмотры и для бразильца Рамона.

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