Видео: безумный автогол в чемпионате Чили
Футболист клуба третьего чилийского дивизиона «Фернандес Виал» Кристобал Перри отметился безумным автоголом в матче с «Депортес Реколета».
Эпизод произошёл на 25-й минуте матча при счёте 0:0. Перри пытался выбить мяч за пределы поля, но игровой снаряд срезался с ноги и по дуге залетел в ворота.
Во втором тайме игроки «Депортеса» забили ещё два мяча, а «Фернандес Виалу» удалось провести лишь гол престижа.
Чемпионат Чили разыгрывается с 1933 года. Самым титулованным клубом страны является «Коло-Коло» из Сантьяго, который 32 раза становился чемпионом. Второе место с 18 титулами занимает «Универсидад де Чили», третье — «Универсидад Католика» (13). Сборная Чили является двукратным победителем Кубка Америки.
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