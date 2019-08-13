Видео: безумный автогол в чемпионате Чили

Футболист клуба третьего чилийского дивизиона «Фернандес Виал» Кристобал Перри отметился безумным автоголом в матче с «Депортес Реколета».

Эпизод произошёл на 25-й минуте матча при счёте 0:0. Перри пытался выбить мяч за пределы поля, но игровой снаряд срезался с ноги и по дуге залетел в ворота.

Во втором тайме игроки «Депортеса» забили ещё два мяча, а «Фернандес Виалу» удалось провести лишь гол престижа.

Чемпионат Чили разыгрывается с 1933 года. Самым титулованным клубом страны является «Коло-Коло» из Сантьяго, который 32 раза становился чемпионом. Второе место с 18 титулами занимает «Универсидад де Чили», третье — «Универсидад Католика» (13). Сборная Чили является двукратным победителем Кубка Америки.