Понсе: «Спартак» доказал, что умеет играть и способен делать результат

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу команды со счётом 2:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». По итогам двух встреч красно-белые вышли в следующий раунд квалификации (3:2 — первый матч).

«Результатом доволен, к сожалению, с первого тайма начать игру как следует мы не смогли. Нам понадобилось время для раскачки, тем не менее мы добились волевой победы, поэтому нельзя не радоваться. Сегодня была отличная поддержка болельщиков, я очень доволен.

Как удалось перевернуть игру во втором тайме? В перерыве Кононов просто сказал, что нужно играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и побеждать. Мы постарались это сделать. Шаг за шагом мы идём к тому, чтобы показывать игру, которую хочет видеть тренер. Мы тоже этого хотим, прекрасно понимаем, зачем мы здесь собрались и какие у нас задачи. Сегодня мы доказали, что умеем играть и способны делать результат, волевая победа — только начало пути, всё ещё впереди.

С нашим нынешним графиком нам нужны все футболисты. Тиль и Ларрсон прекрасно показали себя в Грозном. Безусловно, нам очень не хватает их на нынешнем этапе Лиги Европы», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.