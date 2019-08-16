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«Енисей» объявил имя нового главного тренера

«Енисей» объявил имя нового главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Юрий Газзаев, в конце июля вошедший в тренерский штаб «Енисея» в качестве тренера-консультанта, официально назначен главным тренером вместо Виктора Тренева. Об этом сообщил официальный сайт красноярской команды.

Последним местом работы Газзаева был «Спартак» из Владикавказа, где он одновременно занимал должность главного тренера и генерального директора. Северо-Осетинский клуб он покинул в декабре прошлого года.

Ранее наставник сборной ФНЛ-2017 тренировал «Моздок», «Автодор», «Титан» (Реутов), «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Шинник» и «Волгарь». После 8 туров «Енисей» занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, имея в активе шесть очков.

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