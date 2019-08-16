Бывший владелец «Кубани» приговорён к 9 годам тюрьмы

Бывший владелец «Кубани» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан в скором времени отправится в тюрьму.
Как сообщает РАПСИ, Московский городской суд приговорил функционера к девяти годам колонии общего режима за мошенничество. Также ему был назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Кроме того Мкртчан будет обязан выплатить более 198 млрд рублей в пользу «Фонда промышленных активов». Слушание по делу проходило в закрытом режиме. При этом своей вины предприниматель не признал.
По версии следствия, в период с 2009 по 2013 год Мкртчан, находясь на руководящей должности в «Индустриальном союзе Донбасса», организовал получение у «Внешэкономбанка» кредитных средств через офшорные компании. Сумма якобы совершенного мошенничества составляет более 1 млрд рублей. 8 февраля 2018 года Мкртчан был арестован.
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