РФС произвёл замену судьи на матч «Спартак» — ЦСКА

РФС на своём официальном сайте объявил о судейских изменениях на матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Произошли изменения в назначении арбитров на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

В связи с травмой Алексея Еськова матч 19 августа (понедельник) «Спартак» — ЦСКА будет судить Сергей Карасёв. Обновлённый состав выглядит так:

судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Кроме того, на матче 18 августа (воскресенье) «Динамо» — «Локомотив» вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов", — сказано в сообщении РФС.