Хет-трик Зе Луиша помог «Порту» разгромить «Виторию Сетубал»

В матче 4-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Виторию Сетубал». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт в матче открыл бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш. Через 9 минут экс-спартаковец забил свой второй мяч. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард из Кабо-Верде оформил хет-трик. Через минуту голом отметился колумбийский полузащитник «Порту» Луис Диас.

«Порту» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Витория Сетубал» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бенфика», набравшая 6 очков в 2 матчах.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате»