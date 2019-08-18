Швец: для «Ахмата» одно очко в матче с «Зенитом» как победа
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 0:0.
«Что произошло на седьмой минуте матча? Удалили нашего игрока. Я не видел момента. Потом играли вдесятером, было тяжело, но показали характер. Для нас это очко как три очка, как победа. С такой командой, как «Зенит», 11 на 11 очень сложно, а вдесятером ещё сложнее», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа, а «Ахмат» проведёт 25 августа матч с ЦСКА.
Глушаков: сколько игроков удалить, чтобы «Зенит» был доволен? Четырёх?
Ответ из «Ахмата».
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