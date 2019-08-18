Глушаков: сколько игроков удалить, чтобы «Зенит» был доволен? Четырёх?

Матч «Зенита» с «Ахматом» завершился нулевой ничьей и судейским скандалом. И вот что об этом думает полузащитник грозненцев Денис Глушаков.

— Дзюба с сарказмом назвал судью Матюнина «лучшим игроком матча». Согласны?

— Да причем тут судья? Моменты ведь можно трактовать по-разному. Вот в начале матча у нас удалили игрока — можно ведь тоже спорить и говорить, что решение неправильное. Сам Уциев говорит, что не хотел Ерохина касаться, потому что понимал прекрасно, что оставит команду в меньшинстве. И если контакт был, то неумышленный.

— Не свистни Матюнин – вы бы пропустили гол.

— Но ведь ребята реагировали на эпизод уже после свистка. Так что не факт, что Азмун получил бы мяч и так легко забил. Все это «если да кабы».

Отменённые голы «Зенита», удаление Уциева. Был ли прав судья игры в Питере? К бригаде Алексея Матюнина будут вопросы. На «Газпром Арене» её проводили свистом.

— Но вы поддерживаете критику в адрес российских судей?

— Все люди имеют право на ошибку: в футболе, в судействе, в жизни. Особенно, если матчи тяжелые, а эпизоды не такие очевидные. Ошибаются судьи во всех странах мира. Но если очень захотеть, мы тоже можем негодовать, что Ракицкому не показывают желтую, когда он в мяч не попадает и прыгает в меня двумя ногами. Со Смольниковым похожие эпизоды были, с Ригони. Еще Барриос прыгнул в человека головой во время стычки.Можно собрать много таких моментов. А недоволен «Зенит». Но сколько человек должно быть удалено у «Ахмата», чтобы им понравилось? Два, три, четыре? Тогда бы они были довольны и радостны. А вот если бы «Зенит» выиграл, то никто бы не поднимал вопрос о судействе. Это такая тема: надо успокоиться и не оскорблять судей, а играть в футбол.



— Вы намеренно вступили с Дзюбой в заочный конфликт, сказав, что «позор – это не выигрывать дома».

— Какой конфликт? Наоборот. Я просто понимаю чувства игроков «Зенита» – потеряли очки дома, в большинстве, им обидно. Но эмоциями сейчас не поможешь. Вот в матче со «Спартаком» у Аиртона тоже была рука в штрафной перед тем, как «Ахмат» пропустил первый мяч. Этого никто не заметил, об этом никто не говорил. Хотя неизвестно, как сложилась бы игра, поставь судья пенальти при 0:0. Понятно, конечно, что мы плохо играли. Зато сегодня проявили характер и бойцовские качества, выстояли.



— Как оцените свою форму?

— Я три месяца не играл в футбол. Последний матч был с «Рубином», когда меня заменили после первого тайма. Так что вообще не помню, когда 90 минут в последний раз проводил. После всех травм в межсезонье и посторонней чехарды надо уделить побольше времени скоростной работе, хотя в принципе с «Зенитом» уже неплохо было. Кто-то сегодня посмеялся, что, мол, молодость вспомнил – в стиле Кафу закрывал правую бровку. Но это шутки. А если по делу — благодарен ребятам, команде, что отстояли. И большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Форма пока далеко не оптимальная, но я буду к ней стремиться.

«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.

— Вокруг Рахимова перед матчем были слухи…

— На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно. Но я в последний год вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.



— Так опубликовали бы свою версию событий, чтобы закрыть вопросы.

— Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всё расскажу. Люди должны знать правду.