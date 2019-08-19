Салихамиджич: Коутиньо чётко дал понять, что хочет перейти в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«В ходе наших переговоров в Барселоне Филиппе чётко дал понять, что хочет перейти в «Баварию». Он футболист мирового уровня, обладающий великолепными способностями, которые могут дать разнообразие в атаке», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых 27-летний игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее бразилец также защищал цвета «Интера», «Васко да Гамы» и «Эспаньола».
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