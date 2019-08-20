«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛ

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. Через 7 минут прямую красную карточку получил защитник «Енисея» Шамиль Гасанов. На 27 минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Енисея», который успешно реализовал защитник хозяев Леонид Миронов. Через 2 минуты хавбек красноярской команды Егор Иванов не смог реализовать 11-метровый удар.



«Спартак-2» набрал 15 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» (6) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо».