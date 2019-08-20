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«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. Через 7 минут прямую красную карточку получил защитник «Енисея» Шамиль Гасанов. На 27 минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Енисея», который успешно реализовал защитник хозяев Леонид Миронов. Через 2 минуты хавбек красноярской команды Егор Иванов не смог реализовать 11-метровый удар.

«Спартак-2» набрал 15 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» (6) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо».

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
20 августа 2019, вторник. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Руденко – 18, 2:0 – Миронов – 27 (пен)
Удаления: нет – Гасанов, 25
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