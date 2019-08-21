Морено не считает вратаря «Манчестер Юнайтед» де Хеа номером 1

Тренер сборной Испании Роберт Морено не стал выделять вратаря «Манчестера Юнайтед» Давида де Хеа среди остальных голкиперов. Морено рассчитывает на помощь троих вратарей.
«Мои вратари — де Хеа, Кепа и Пау Лопес. Мне нравится, что есть конкуренция между вратарями. Могу сказать, что Кепа не опережает де Хеа, и ни один из них не опережает Пау. Я хочу попасть на Евро-2020 с тремя вратарями, которые готовы бороться за место в составе. Все они играют на высоком уровне, но между ними есть различия», — приводит слова Морено Cadena Ser.
За годы своей карьеры Давид де Хеа играл за «Атлетико» и «Атлетико» В. Сейчас голкипер выступает в составе «Манчестер Юнайтед». В сборную Испании приглашается с 2014 года. Он четырежды получил награду сэра Мэтта Басби за лучшего игрока года, а также получал «Золотую перчатку» английской Премьер-лиги.
- 21 августа 2019
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:21
-
07:51
-
07:40
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:51
-
06:07
-
05:47
-
04:34
-
03:45
-
03:26
-
03:13
-
02:47
-
02:03
-
01:28
-
00:37
-
00:23
-
00:21
- 20 августа 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:21
-
23:03
-
22:55
-
22:39
-
22:36
-
22:16
-
22:04
-
21:55
-
21:48