Морено не считает вратаря «Манчестер Юнайтед» де Хеа номером 1

Тренер сборной Испании Роберт Морено не стал выделять вратаря «Манчестера Юнайтед» Давида де Хеа среди остальных голкиперов. Морено рассчитывает на помощь троих вратарей.



«Мои вратари — де Хеа, Кепа и Пау Лопес. Мне нравится, что есть конкуренция между вратарями. Могу сказать, что Кепа не опережает де Хеа, и ни один из них не опережает Пау. Я хочу попасть на Евро-2020 с тремя вратарями, которые готовы бороться за место в составе. Все они играют на высоком уровне, но между ними есть различия», — приводит слова Морено Cadena Ser.



За годы своей карьеры Давид де Хеа играл за «Атлетико» и «Атлетико» В. Сейчас голкипер выступает в составе «Манчестер Юнайтед». В сборную Испании приглашается с 2014 года. Он четырежды получил награду сэра Мэтта Басби за лучшего игрока года, а также получал «Золотую перчатку» английской Премьер-лиги.

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