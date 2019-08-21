СМИ: «Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара и готовит анонс игрока

Бразильский нападающий Неймар близок к возвращению в «Барселону» из «ПСЖ». Такая информация появилась в эфире крупнейшего каталонского радио RAC1.



По информации источника, стороны заметно продвинулись в переговорах, но о полном завершении сделки речь пока не идёт. Однако утверждается, что в каталонском клубе уже заказали партию футболок с фамилией Неймара, чтобы удовлетворить высокий спрос болельщиков. Также сообщается, что Неймар записал видеообращение к фанатам «Барселоны», которое появится после объявления перехода.

Ранее появлялась информация, что на Неймара также претендует другой испанский клуб – мадридский «Реал». «Сливочные» ведут переговоры с «ПСЖ». При этом и парижане, и сам нападающий хотят расстаться до закрытия летнего трансферного окна, однако для этого клубу должно поступить достаточно выгодное предложение.