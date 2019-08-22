Мартынович: после того момента, когда Кабелла вылетел, мы потеряли нити игры

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал травму полузащитника Реми Кабеллы после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
«В.роде мы начали неплохо, а Реми — тот футболист, который может придержать мяч и отдать передачу. После того момента, когда он вылетел, мы потеряли нити игры, мало что стало получаться. Какая у него травма, станет понятно по приезде в Краснодар — будет обследование и тогда уже точно скажут.
У меня такая же ситуация. Команда вернётся, я тоже пройду обследование. После этого будет понятно», — приводит слова Мартыновича ТАСС.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
- 22 августа 2019
-
04:52
-
04:42
-
04:04
-
03:39
-
02:59
-
02:44
-
02:34
-
01:55
-
01:39
-
01:26
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:35
-
00:29
-
00:16
- 21 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:55
-
22:24
-
22:23
-
22:12
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:05
-
20:48
-
20:32
-
20:26
-
20:22