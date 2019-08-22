Мартынович: после того момента, когда Кабелла вылетел, мы потеряли нити игры

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал травму полузащитника Реми Кабеллы после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).

«В.роде мы начали неплохо, а Реми — тот футболист, который может придержать мяч и отдать передачу. После того момента, когда он вылетел, мы потеряли нити игры, мало что стало получаться. Какая у него травма, станет понятно по приезде в Краснодар — будет обследование и тогда уже точно скажут.

У меня такая же ситуация. Команда вернётся, я тоже пройду обследование. После этого будет понятно», — приводит слова Мартыновича ТАСС.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.

Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).