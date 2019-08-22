Кабелла на костылях покинул стадион после матча с «Олимпиакосом»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, получивший травму во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4), покинул стадион на костылях. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, Кабелла получил повреждение в неудачном единоборстве, провёл на поле ещё несколько минут и не смог продолжить играть. Французский игрок был заменён на 26-й минуте. Вместо него на поле вышел шведский хавбек Кристофер Ольссон.
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
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