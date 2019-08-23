Кононов — о поражении в матче с «Брагой»: в целом игра была равной

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

«Тяжёлый матч. Проиграли — 1:0. В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались. Что касается обороны, то, в принципе, строго действовали, за исключением того эпизода, когда нам забили мяч.

Кто виноват в эпизоде с голом? Мы разберём, как пропустили. А в целом, ошиблись в начальной стадии атаки.

Я сделал две замены, поэтому не хватило нам игрока. Может, надо было менять и Понсе, но так как ход игры был равным, я захотел сделать именно такие замены.

У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами? Не хотел бы касаться отдельных игроков. Да, мы проиграли, но у нас еще есть шанс в Москве», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.