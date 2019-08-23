Агент Сутормина: не имели никакого отношения к взаимодействию клубов между собой

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, прокомментировал решение футболиста отблагодарить первого тренера, а также рассказал о ситуации вокруг его переходов из «Оренбурга» в казанский «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит».

«Во-первых, Алексей действительно решил перевести деньги своему первому тренеру, и делает это по своей личной инициативе. Таково его желание и его решение. Во-вторых, что касается трансферов, то мы занимались только условиями личного контракта игрока с клубом. Сначала с «Рубином», потом с «Зенитом».

Никакого отношения к взаимодействию клубов между собой мы не имели. Поэтому здесь сложно что-то комментировать. О чём договаривались, что они друг другу обещали — всё это в данном случае вопросы клубов, которые вели переговоры между собой», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата».