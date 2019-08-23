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Газизов: участие Кругового в игре с «Зенитом» будет стоить «Уфе» больших денег

Газизов: участие Кругового в игре с «Зенитом» будет стоить «Уфе» больших денег
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что возможное участие защитника Данила Кругового в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» обойдётся клубу в солидную сумму.

«По условиям арендного соглашения, это (участие Кругового в матче с „Зенитом“. — Прим. „Чемпионата“) возможно. Но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал, правильно», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Матч между «Уфой» и «Зенитом» состоится в субботу, 24 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги после 6 туров, имея в активе 14 очков. «Уфа» набрала 7 очков и занимает 10-е место.

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