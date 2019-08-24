«Молодёжка» «Локомотива» записала видеообращение для травмированного защитника

Игроки и тренерский штаб молодёжной команды «Локомотива» записали в раздевалке видеообращение для защитника «железнодорожников» Евгения Морозова, получившего сотрясение головного мозга в конце первого тайма матча 7-го тура молодёжного первенства России с «Краснодаром» (2:1).



«Это победа твоя, она добыта благодаря тебе. Ты нам дал такой запас прочности, что все отыграли от тебя. Ты всегда с нами. Мы тебя любим и уважаем. Ты наш! Выздоравливай! С тобой мы всегда будем понимать, что у нас в коллективе всё едино. За гармонию в коллективе и за тебя. Здоровья!» — сказал главный тренер команды Максим Мишаткин в видеообращении. После слов наставника игроки команды похлопали.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».