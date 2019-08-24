«Шальке-04» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся 24 августа в 19:30
Сегодня, 24 августа, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» — «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. В роли его ассистентов выступят Доминик Шаль и Марсель Пельгрим. Резервный рефери — Лассе Кословски.
В 1-м туре «Шальке» на выезде сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0), а мюнхенская «Бавария» дома не сумела обыграть берлинскую «Герту» (2:2). Лидером соревнований на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 6 очков в 2 матчах.
Расписание Бундеслиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
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